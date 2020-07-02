Как сообщают, утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка. Брат упавшего ребенка в яму, увидев случившееся, позвал родителей. Они смогли вытащить сына из-под завала и вызвали на пляж скорую, но спасти ребенка не удалось.
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 02:41
Восьмилетний ребенок погиб после того, как его засыпало песком на пляже рядом с Анапой, пишет ТАСС.
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