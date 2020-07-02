ЗАМАНА - В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

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02 июля, 2020. Четверг 02:41
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний ребенок погиб после того, как его засыпало песком на пляже рядом с Анапой, пишет ТАСС.

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Происшествия

Как сообщают, утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка. Брат упавшего ребенка в яму, увидев случившееся, позвал родителей. Они смогли вытащить сына из-под завала и вызвали на пляж скорую, но спасти ребенка не удалось.

 

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