В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний ребенок погиб после того, как его засыпало песком на пляже рядом с Анапой, пишет ТАСС.

Как сообщают, утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка. Брат упавшего ребенка в яму, увидев случившееся, позвал родителей. Они смогли вытащить сына из-под завала и вызвали на пляж скорую, но спасти ребенка не удалось.