ЗАМАНА - Женщина взглянула на изображение своего ребенка на экране и поверила в призраков

Женщина взглянула на изображение своего ребенка на экране и поверила в призраков

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01 июля, 2020. Среда 18:19
Женщина взглянула на изображение своего ребенка на экране и поверила в призраков

Британка, 28-летняя Чарли Дэвис поведала о том, как поверила в привидений после того, как в обычный день посмотрела на экран видеоняни. Ее историю рассказывает The Sun, передает "Лента.ру".

Женщина взглянула на изображение своего ребенка на экране и поверила в призраков
Происшествия

Как рассказала Чарли, в феврале она была дома со своим четырехмесячным ребенком Айзеком. Женщина уложила сына в кроватку в спальне, включила видеоняню и отправилась на кухню, где планировала сделать уборку. Через какое-то время она взглянула на экран видеоняни, дабы проверить, все ли хорошо с ребенком, и с ужасом увидела рядом с головой сына чьи-то руки.  Женщина решила, что некто проник в дом и собирается украсть ее сына.

Она побежала в спальню, где обнаружила, что там никого нет, а сын крепко спит. При этом на экране видеоняни она все еще видела рядом с Айзеком чьи-то руки. Чарли успела сделать фотографию экрана, после этого видеоняня сама выключилось, а когда включилось, руки уже исчезли. Окончание истории можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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