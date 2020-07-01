ЗАМАНА - Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

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01 июля, 2020. Среда 18:12
Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

В суд отправлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Буйнакского района РД Артура Абдулаева, который до смерти избил 66-летнего раввина из Буйнакска Изгиягу Пашаева, председателя еврейской общины. Об этом пишут в пресс-службе управления СК России по Дагестану. Сведения об этом опубликованы на сайте «АиФ-Дагестан».

Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина
Происшествия

Артур Абдулаев обвиняется по ч. 4 статье 111 Уголовного Кодекса России.

Следствие выявило, что 13 марта Абдулаев в гостях у 66-летнего раввина в ходе перепалки нанес ему удары кулаками и ногами по голове и телу. От подобных действий пенсионер отключился и скончался в центральной больнице города. В сознание он так и не пришел. Подробнее можно прочитать тут.

 

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