Случай произошел в Гудермесском районе Чечни.
Водитель легкового автомобиля скончался, водитель фуры травмирован.
В здании в момент инцидента был один человек, он остался не тронут. В данное время на месте работают сотрудники МЧС.
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковой машиной, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.
Случай произошел в Гудермесском районе Чечни.
Водитель легкового автомобиля скончался, водитель фуры травмирован.
В здании в момент инцидента был один человек, он остался не тронут. В данное время на месте работают сотрудники МЧС.
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