В Чечне фура протаранила жилой дом

В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковой машиной, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Случай произошел в Гудермесском районе Чечни.

Водитель легкового автомобиля скончался, водитель фуры травмирован.

В здании в момент инцидента был один человек, он остался не тронут. В данное время на месте работают сотрудники МЧС.