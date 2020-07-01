ЗАМАНА - В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

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01 июля, 2020. Среда 00:24
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Еще 35 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом пишут в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с пандемией, передает "Лента.ру".

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
Происшествия

У всех погибших была диагностирована пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве дошло до 3831 человек.

 

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