У всех погибших была диагностирована пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве дошло до 3831 человек.
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 01 июля, 2020. Среда 00:24
Еще 35 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом пишут в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с пандемией, передает "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Российский космонавт впервые в истории проголосовал в космосе онлайн
- Полиция в Дагестане нашла живыми пропавших 28 июня девочек
- Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
- Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
- Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете