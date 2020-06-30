ЗАМАНА - Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете

Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете

Автор
30 июня, 2020. Вторник 20:49
Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете

Жителя села Гилиб Чародинского района Магомеда Маламагомедова Буйнакский городской суд приговорил к 2 годам условно за публичные экстремистские призывы (ч. 2 статьи 280 УК РФ). Об этом заявляют в управлении ФСБ по Южному военному округу, пишет сетевое издание "Лезги газет".

Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете
Происшествия

Как сообщает следствие, обвиняемый публиковал в на различных сайтах комментарии с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Обвиняемый в полной мере подтвердил и признал свою вину за сделанное и далее просил о рассмотрении дела в суде в особом порядке (без процесса изучения доказательств). Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top