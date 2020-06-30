Жителя села Гилиб Чародинского района Магомеда Маламагомедова Буйнакский городской суд приговорил к 2 годам условно за публичные экстремистские призывы (ч. 2 статьи 280 УК РФ). Об этом заявляют в управлении ФСБ по Южному военному округу, пишет сетевое издание "Лезги газет".

Как сообщает следствие, обвиняемый публиковал в на различных сайтах комментарии с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Обвиняемый в полной мере подтвердил и признал свою вину за сделанное и далее просил о рассмотрении дела в суде в особом порядке (без процесса изучения доказательств). Подробнее можно прочитать тут.