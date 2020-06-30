Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».
Как сообщают, 15-летняя Фарида Хангереева и ее 9-летняя сестра Фатима Бойгереева 28 июня вышли из дома и до сих пор о них нет никакой информации. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане идут поисковые работы: пропали две несовершеннолетние девочки, передает сетевое издание "Лезги газет".
Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».
Как сообщают, 15-летняя Фарида Хангереева и ее 9-летняя сестра Фатима Бойгереева 28 июня вышли из дома и до сих пор о них нет никакой информации. Подробнее можно прочитать тут.
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