ЗАМАНА - В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки

В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки

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30 июня, 2020. Вторник 08:32
В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки

В Дагестане идут поисковые работы: пропали две несовершеннолетние девочки, передает сетевое издание "Лезги газет".

В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки
Происшествия

Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».

Как сообщают, 15-летняя Фарида Хангереева и ее 9-летняя сестра Фатима Бойгереева 28 июня вышли из дома и до сих пор о них нет никакой информации. Подробнее можно прочитать тут.

 

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