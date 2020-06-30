В Дагестане пропали две несовершеннолетние девочки

Об этом пишет официальный сайт АиФ «Дагестан».

Как сообщают, 15-летняя Фарида Хангереева и ее 9-летняя сестра Фатима Бойгереева 28 июня вышли из дома и до сих пор о них нет никакой информации. Подробнее можно прочитать тут.