Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли

В Мосгазе отрицают версию того, что газ стал причиной взрыва и возгорания в московской пятиэтажке. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет "Лента.ру".