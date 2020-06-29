ЗАМАНА - Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли

Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли

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29 июня, 2020. Понедельник 17:54
Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли

В Мосгазе отрицают версию того, что газ стал причиной взрыва и возгорания в московской пятиэтажке. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет "Лента.ру".

Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли
Происшествия

В Мосгазе заявляют, что состояние газового оборудования демонстрирует факт того, что оно не могло стать причиной трагедии. Представители ведомства отмечают, что проверка оборудования прошла в декабре прошлого года.

 

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