В Мосгазе заявляют, что состояние газового оборудования демонстрирует факт того, что оно не могло стать причиной трагедии. Представители ведомства отмечают, что проверка оборудования прошла в декабре прошлого года.
Версию о взрыве газа в московской пятиэтажке опровергли
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 17:54
В Мосгазе отрицают версию того, что газ стал причиной взрыва и возгорания в московской пятиэтажке. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет "Лента.ру".