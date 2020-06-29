Утром 16 июня 77-летняя пенсионерка во время прогулки заметила соседскую кошку по кличке Коко, которая заглядывала в ирригационный канал и загадочно себя вела.
Женщина проследила за взглядом кошки и обнаружила мужчину, который лежал на спине в канале шириной 60 сантиметров и глубиной 40 сантиметров. Канал на 15 сантиметров был заполнен водой.
Пенсионерка позвала на помощь 48-летнюю дочку, которая проживает рядом, и попыталась вытащить мужчина из канала. Вскоре к ним на помощь пришли хозяйка Коко, 45-летняя Томоко Нитта (Tomoko Nitta), и ее 20-летний и 18-летний сыновья. Вместе у них получилось вытащить мужчину из канала. Выяснилось, что он отделался мелкими царапинами.