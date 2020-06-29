ЗАМАНА - Полицейские поблагодарили кошку за спасение мужчины

Полицейские поблагодарили кошку за спасение мужчины

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29 июня, 2020. Понедельник 17:24
Полицейские поблагодарили кошку за спасение мужчины

Кошка в городе Японии Тояма получила благодарность от сотрудников полиции за помощь в спасении упавшего в ирригационный канал пенсионера. Об этом пишет сайт Kyodo News, передает "Лента.ру".

Полицейские поблагодарили кошку за спасение мужчины
Происшествия

Утром 16 июня 77-летняя пенсионерка во время прогулки заметила соседскую кошку по кличке Коко, которая заглядывала в ирригационный канал и загадочно себя вела.

Женщина проследила за взглядом кошки и обнаружила мужчину, который лежал на спине в канале шириной 60 сантиметров и глубиной 40 сантиметров. Канал на 15 сантиметров был заполнен водой.

Пенсионерка позвала на помощь 48-летнюю дочку, которая проживает рядом, и попыталась вытащить мужчина из канала. Вскоре к ним на помощь пришли хозяйка Коко, 45-летняя Томоко Нитта (Tomoko Nitta), и ее 20-летний и 18-летний сыновья. Вместе у них получилось вытащить мужчину из канала. Выяснилось, что он отделался мелкими царапинами.

 

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