В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»

Автор Мадина

Прокуратура РД утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении дагестанца, живущего в Махачкале. Гражданин обвиняется в совершении преступления по статье 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК России, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.