ЗАМАНА - В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»

В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»

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29 июня, 2020. Понедельник 14:47
В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»

Прокуратура РД утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении дагестанца, живущего в Махачкале. Гражданин обвиняется в совершении преступления по статье 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК России, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»
Происшествия

По словам обвиняемого, свое влияние в преступной сфере он использует дабы организовывать и руководить преступной деятельностью на территории республики, что приводит к угрозе общественной безопасности России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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