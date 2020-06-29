По словам обвиняемого, свое влияние в преступной сфере он использует дабы организовывать и руководить преступной деятельностью на территории республики, что приводит к угрозе общественной безопасности России. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане перед судом предстанет «вор в законе»
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 14:47
Прокуратура РД утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении дагестанца, живущего в Махачкале. Гражданин обвиняется в совершении преступления по статье 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК России, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.
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