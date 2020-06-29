Сведения об этом опубликованы на официальной странице МВД РД в Instagram.
28 июня в Буйнакске, 46-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-69», не справился с управлением, выехал с дороги и перевернулся.
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28 июня 2020 года в Буйнакске, приблизительно в 18:00, 46-летний местный житель, управляя автомашиной марки «ГАЗ-69», не справился с управлением, выехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель, получивший различные телесные повреждения, доставлен в больницу. 47-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. @mvd.dagestan
Сведения об этом опубликованы на официальной странице МВД РД в Instagram.
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