ЗАМАНА - В результате аварии в Буйнакске умер человек

В результате аварии в Буйнакске умер человек

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29 июня, 2020. Понедельник 09:57
В результате аварии в Буйнакске умер человек

28 июня в Буйнакске, 46-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-69», не справился с управлением, выехал с дороги и перевернулся.

Сведения об этом опубликованы на официальной странице МВД РД в Instagram.

 

 

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