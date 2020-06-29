До этого следственный комитет начал уголовное дело факту пропажи 13-летнего подростка в Тульской области. В поисковых работах принимали участие следователи, спасатели, работники УМВД и Росгвардии, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
В Тульской области обнаружено тело пропавшей 13-летней девочки
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 08:27
Девочку, пропавшую в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня, нашли мертвой, пишут в воскресенье на сайте СУ СК РФ по субъекту.