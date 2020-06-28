У всех людей была диагностирована пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Общее количество погибших в Москве достигло 3738 человек.
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 28 июня, 2020. Воскресенье 01:58
Еще 24 человека с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом пишет оперативный штаб города по борьбе с пандемией в своем Telegram-канале.
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