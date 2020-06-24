В ликвидировании возгорания участвовали 65 человек и 21 единица техники.
Как сообщили в ГУ МЧС по РД, пострадавших нет.
В Махачкале в районе автостанции «Южная» случилось возгорание в магазинах площадью 1,2 тысячи кв. м. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.
В ликвидировании возгорания участвовали 65 человек и 21 единица техники.
Как сообщили в ГУ МЧС по РД, пострадавших нет.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..