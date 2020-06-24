ЗАМАНА - В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров

В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров

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24 июня, 2020. Среда 20:29
В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров

В Махачкале в районе автостанции «Южная» случилось возгорание в магазинах площадью 1,2 тысячи кв. м. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров
Происшествия

В ликвидировании возгорания участвовали 65 человек и 21 единица техники.

Как сообщили в ГУ МЧС по РД, пострадавших нет.

 

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