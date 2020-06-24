В убитого выстрелили несколько раз из пистолета. Он умер не сразу, а уже на операционном столе в больнице.
В данный момент идет поиск лица, виновного в случившемся.
Следователи Дагестана открыли уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего мужчины.
В убитого выстрелили несколько раз из пистолета. Он умер не сразу, а уже на операционном столе в больнице.
В данный момент идет поиск лица, виновного в случившемся.
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