Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего жителя

В убитого выстрелили несколько раз из пистолета. Он умер не сразу, а уже на операционном столе в больнице.

В данный момент идет поиск лица, виновного в случившемся.