ЗАМАНА - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего жителя

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего жителя

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24 июня, 2020. Среда 17:30
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего жителя

Следователи Дагестана открыли уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего мужчины. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Махачкале 27-летнего жителя
Происшествия

В убитого выстрелили несколько раз из пистолета. Он умер не сразу, а уже на операционном столе в больнице. 

В данный момент идет поиск лица, виновного в случившемся.

 

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