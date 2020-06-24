ЗАМАНА - Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы

Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы

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24 июня, 2020. Среда 08:25
Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы

Больше 300 актеров обвинили Голливуд в поддержке полиции и в расизме. Об этом сообщает издание Variety, которое приводит содержание соответствующего письма, пишет "Лента.ру".

Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы
Происшествия

В письме упоминается, что Голливуд и другие медиа участвовали в криминализации темнокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и грубость полиции, что стало причиной тяжелой жизни чернокожих. Голливуд был обвинен в «извлечении выгоды из историй» темнокожих.

Также в письме написано, что каждый раз, когда Голливуд не останавливает выбор на чернокожем писателе, актере, директоре или ассистенте, он продолжает существовать идеей белого превосходства, а жизнь темнокожих в Голливуде и в США становится все опаснее.

 

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