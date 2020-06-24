Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Сотрудники полиции арестовали примерно 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МВД.

Как сообщают, в МВД поступили сведения о сходке криминальных лидеров в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого сотрудники полиции и ФСБ организовали рейд против этой сходки и арестовали примерно 30 человек внутри кафе. Некоторые из задержанных были вооружены.