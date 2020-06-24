На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус

Среди работников Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружен случай заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook пишет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Сообщают, что в данный момент зараженный сотрудник пребывает в отпуске. После диагностирования заражения его отправили на карантин, за его состоянием следят медики. В последний раз он был на ЧАЭС 9 июня.