ЗАМАНА - На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус

На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус

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24 июня, 2020. Среда 02:16
На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус

Среди работников Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружен случай заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook пишет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

На Чернобыльской АЭС выявили коронавирус
Происшествия

Сообщают, что в данный момент зараженный сотрудник пребывает в отпуске. После диагностирования заражения его отправили на карантин, за его состоянием следят медики. В последний раз он был на ЧАЭС 9 июня.

 

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взяты из открытых источников
 

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