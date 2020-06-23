Подозреваемый нарушил своим действиями миграционное законодательство.
В отношении гражданина России уже начато уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина).
21 июня 2020 года сотрудники полиции, в рамках операции «Нелегальный мигрант», выявили, что 45-летний житель города Махачкалы 6 марта текущего года поставил на учёт гражданина Узбекистана, при этом, фактически не заселив его в жилое помещение. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.
Подозреваемый нарушил своим действиями миграционное законодательство.
В отношении гражданина России уже начато уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина).
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