Житель Махачкалы подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца

21 июня 2020 года сотрудники полиции, в рамках операции «Нелегальный мигрант», выявили, что 45-летний житель города Махачкалы 6 марта текущего года поставил на учёт гражданина Узбекистана, при этом, фактически не заселив его в жилое помещение. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.