ЗАМАНА - Житель Махачкалы подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца

Житель Махачкалы подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца

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23 июня, 2020. Вторник 12:37
Житель Махачкалы подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца

21 июня 2020 года сотрудники полиции, в рамках операции «Нелегальный мигрант», выявили, что 45-летний житель города Махачкалы 6 марта текущего года поставил на учёт гражданина Узбекистана, при этом, фактически не заселив его в жилое помещение. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Житель Махачкалы подозревается в фиктивной постановке на учёт иностранца
Происшествия

Подозреваемый нарушил своим действиями миграционное законодательство.

В отношении гражданина России уже начато уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина).

 

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