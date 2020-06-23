19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб

В Грузии 19-летний футболист Георгий Шакарашвили умер после встречи с друзьями. Об этом пишут на странице в Facebook Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

19 июня Шакарашвили вместе с приятелями поехал на пикник под городом Мцхета и пропал. Родители парня заявили в полицию, после чего начали поисковую операцию. На месте пропажи работали 70 спасателей, в том числе команда дайверов. Через 4 дня труп спортсмена был обнаружен.