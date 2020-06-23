ЗАМАНА - 19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб

19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб

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23 июня, 2020. Вторник 02:00
19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб

В Грузии 19-летний футболист Георгий Шакарашвили умер после встречи с друзьями. Об этом пишут на странице в Facebook Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб
Происшествия

19 июня Шакарашвили вместе с приятелями поехал на пикник под городом Мцхета и пропал. Родители парня заявили в полицию, после чего начали поисковую операцию. На месте пропажи работали 70 спасателей, в том числе команда дайверов. Через 4 дня труп спортсмена был обнаружен.

 

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взяты из открытых источников
 

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