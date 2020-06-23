ЗАМАНА - Шахабас Шахов приговорен к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество

Шахабас Шахов приговорен к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество

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23 июня, 2020. Вторник 00:10
Шахабас Шахов приговорен к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество

Бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабас Шахов приговорили Лефортовским судом Москвы к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество.

Шахабас Шахов приговорен к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество
Происшествия

Как информирует пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, ему было назначено наказание в форме штрафа в размере, который составляет 70-кратную сумму взятки в доход государства, кроме того в форме лишения свободы сроком на 4,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

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