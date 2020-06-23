Шахабас Шахов приговорен к 4,5 годам колонии за растрату и взяточничество

Как информирует пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, ему было назначено наказание в форме штрафа в размере, который составляет 70-кратную сумму взятки в доход государства, кроме того в форме лишения свободы сроком на 4,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.