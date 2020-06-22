ЗАМАНА - Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью

Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью

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22 июня, 2020. Понедельник 14:31
Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области экс-муниципальный депутат расстрелял семью, плывущую на лодке мимо его дачи, пишет «Лента.ру», ссылаясь на официального представителя следственного управления СКР по Ленинградской области Марию Добрынину.

Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью
Происшествия

Дача 35-летнего бывшего депутата находится на берегу озера Любимовское. По одной из версий, 20 июня текущего года бывший депутат заметил, что мимо его участка проплывает лодка, и начал стрелять по ним из гладкоствольного карабина. В лодке, как сообщают, находилось 3 человека: женатая пара и их 14-летняя дочка. От прицельной пострадала мать девочки. Ее госпитализировали с множественными ранениями.

В отношении экс-депутата начато уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Преступника арестовали и допросили, решается вопрос о дальнейшем наказании.

 

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