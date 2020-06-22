Семилетний мальчик погиб из-за ДТП в Агульском районе, информирует пресс-служба МВД по РД.
В Дагестане семилетний мальчик погиб в результате ДТП
- Автор Габи
- 22 июня, 2020. Понедельник 10:12
Согласно данным, представленным источником, трагический инцидент произошёл 20 июня в 15:20 на 73-м километре автодороги «Мамраш-Ташкапур – Араканский мост». 42-летний житель Агульского района, во время управления автомобилем “ГАЗ-53”, наехал на приезжающего на самокате вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия мальчика с различными травмами доставили в центральную районную больницу, где он в последующем скончался.
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