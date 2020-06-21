Во время резни несколько человек были травмированы ножевыми ударами. Сотрудники полиции назвали произошедшее «серьезным инцидентом». В данный момент на место резни приехало несколько машин скорой помощи и 2 вертолета с медиками. Парк оцеплен полицией.
В Великобритании устроили резню после шествий в поддержку чернокожих
- Автор Мадина
- 21 июня, 2020. Воскресенье 01:10
В Англии в городе Рединг некто начал резню после шествий в поддержку темнокожего населения. Об этом пишет The Guardian.
Последнее от Мадина
- Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
- Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ
- Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ
- Минобрнауки Дагестана закупило мобильный технопарк «Кванториум»
- Минобрнауки Дагестана закупило мобильный технопарк «Кванториум»