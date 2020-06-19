Об этом объявил его приятель Марк Гаррисон, пишет газета «Известия».
Сообщают, что Хрущев скончался в США.
Конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын экс-первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, скончался в возрасте 84 лет.
Об этом объявил его приятель Марк Гаррисон, пишет газета «Известия».
Сообщают, что Хрущев скончался в США.
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