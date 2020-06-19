ЗАМАНА - Умер сын Никиты Хрущева

Умер сын Никиты Хрущева

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19 июня, 2020. Пятница 01:30
Умер сын Никиты Хрущева

Конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын экс-первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, скончался в возрасте 84 лет.

Умер сын Никиты Хрущева
Происшествия

Об этом объявил его приятель Марк Гаррисон, пишет газета «Известия».

Сообщают, что Хрущев скончался в США.

 

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