Россиянку придавило потолком в собственной квартире

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС вытащили из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Об этом пишут на сайте Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Обвал потолка случился в ночь на 17 июня. Обломки упали на пенсионерку, придавив ей ногу. В операции по спасению женщины участвовали 24 человека и 8 единиц техники.

Женщину вытащили и осмотрели. Серьезных травм найдено не было.