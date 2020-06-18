ЗАМАНА - Россиянку придавило потолком в собственной квартире

Россиянку придавило потолком в собственной квартире

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18 июня, 2020. Четверг 01:00
Россиянку придавило потолком в собственной квартире

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС вытащили из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Об этом пишут на сайте Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Россиянку придавило потолком в собственной квартире
Происшествия

Обвал потолка случился в ночь на 17 июня.  Обломки упали на пенсионерку, придавив ей ногу. В операции по спасению женщины участвовали 24 человека и 8 единиц техники. 

Женщину вытащили и осмотрели. Серьезных травм найдено не было. 

 

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взяты из открытых источников
 

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