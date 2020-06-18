Обвал потолка случился в ночь на 17 июня. Обломки упали на пенсионерку, придавив ей ногу. В операции по спасению женщины участвовали 24 человека и 8 единиц техники.
Женщину вытащили и осмотрели. Серьезных травм найдено не было.
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС вытащили из-под завалов женщину, пострадавшую при обрушении потолка в собственной квартире. Об этом пишут на сайте Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Обвал потолка случился в ночь на 17 июня. Обломки упали на пенсионерку, придавив ей ногу. В операции по спасению женщины участвовали 24 человека и 8 единиц техники.
Женщину вытащили и осмотрели. Серьезных травм найдено не было.
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