Мужчину обвиняют в том, что он пытался дать взятку сотрудникам полиции, когда те поймали его на распитии алкоголя в аэропорте "Уйташ". Сообщают, что обвиняемый находится отделении полиции. Начато уголовное дело.
Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 18:10
Работники ОМОН на машинах Управления Росгвардии по РД вместе с работниками линейного управления МВД РФ арестовали гражданина, подозреваемого в попытке дачи взятки полицейским, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по РД.
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