Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому

Работники ОМОН на машинах Управления Росгвардии по РД вместе с работниками линейного управления МВД РФ арестовали гражданина, подозреваемого в попытке дачи взятки полицейским, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по РД.

Мужчину обвиняют в том, что он пытался дать взятку сотрудникам полиции, когда те поймали его на распитии алкоголя в аэропорте "Уйташ". Сообщают, что обвиняемый находится отделении полиции. Начато уголовное дело.