ЗАМАНА - Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому

Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому

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17 июня, 2020. Среда 18:10
Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому

Работники ОМОН на машинах Управления Росгвардии по РД вместе с работниками линейного управления МВД РФ арестовали гражданина, подозреваемого в попытке дачи взятки полицейским, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по РД.

Росгвардейцы в Дагестане задержали подозреваемого в попытке дачи взятки полицейскому
Происшествия

Мужчину обвиняют в том, что он пытался дать взятку сотрудникам полиции, когда те поймали его на распитии алкоголя в аэропорте "Уйташ". Сообщают, что обвиняемый находится отделении полиции. Начато уголовное дело.

 

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