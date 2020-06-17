ЗАМАНА - Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

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17 июня, 2020. Среда 17:56
Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

Южный окружной военный суд определил приговор в отношении уроженца РД Магомедамина Гаджиева, виновного в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-служба суда.

Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии
Происшествия

Преступник получил наказание в виде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с пребыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Осужденный нарушил сразу несколько статей УК России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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