Житель Дагестана получил 14 лет колонии за охрану лагеря террористов в Сирии

Южный окружной военный суд определил приговор в отношении уроженца РД Магомедамина Гаджиева, виновного в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-служба суда.

Преступник получил наказание в виде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с пребыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Осужденный нарушил сразу несколько статей УК России. Подробнее можно прочитать тут.