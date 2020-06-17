Преступник получил наказание в виде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с пребыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Осужденный нарушил сразу несколько статей УК России. Подробнее можно прочитать тут.
Южный окружной военный суд определил приговор в отношении уроженца РД Магомедамина Гаджиева, виновного в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-служба суда.
Преступник получил наказание в виде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с пребыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Осужденный нарушил сразу несколько статей УК России. Подробнее можно прочитать тут.
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