ЗАМАНА - ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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17 июня, 2020. Среда 13:27
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

17 июня были арестованы двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, находящихся в банде полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, пишет РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ. Видео с арестом опубликовал СК РФ на своем youtube-канале.

Специальные службы вместе со Следственным комитетом РФ и МВД выявили причастность к преступлению жителей Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. Данные лица получат обвинение по статье 317 Уголовного Кодекса России («Посягательство на жизнь работников МВД»).

 

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