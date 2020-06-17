ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

17 июня были арестованы двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, находящихся в банде полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, пишет РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ. Видео с арестом опубликовал СК РФ на своем youtube-канале.