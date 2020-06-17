Специальные службы вместе со Следственным комитетом РФ и МВД выявили причастность к преступлению жителей Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. Данные лица получат обвинение по статье 317 Уголовного Кодекса России («Посягательство на жизнь работников МВД»).
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 13:27
17 июня были арестованы двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, находящихся в банде полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, пишет РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ. Видео с арестом опубликовал СК РФ на своем youtube-канале.
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