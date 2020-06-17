В Дагестане за сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день, 17 июня, зарегистрировано всего 6837 случаев заражения коронавирусом в Дагестане. За прошедшие сутки выявлено еще 92 случая. 4802 человек вылечились. 335 человек погибли. С 15 июня Махачкала находится на первом этапе снятия ограничений, введенных в начале эпидемии.