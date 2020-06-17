На сегодняшний день, 17 июня, зарегистрировано всего 6837 случаев заражения коронавирусом в Дагестане. За прошедшие сутки выявлено еще 92 случая. 4802 человек вылечились. 335 человек погибли. С 15 июня Махачкала находится на первом этапе снятия ограничений, введенных в начале эпидемии.
В Дагестане за сутки зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 июня, 2020. Среда 13:19
Сведения оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной пандемии на территории РД.
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