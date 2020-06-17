Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Новый китайский коронавирус, найденный на продуктовом рынке в Пекине, возможно, еще больше заразен чем тот, который был выявлен в Ухане, сообщает РИА Новости.

Исследователь отметил, что через какое-то время вирус эволюционирует и его характеристики станут иными. По мнению ученого, новый коронавирус, выявленный в Пекине, имеет повышенную способность заражать. При этом он заметил, что в Пекине сейчас жаркое лето, что не способствует распространению вируса.