ЗАМАНА - Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

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17 июня, 2020. Среда 00:48
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Новый китайский коронавирус, найденный на продуктовом рынке в Пекине, возможно, еще больше заразен чем тот, который был выявлен в Ухане, сообщает РИА Новости.

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Происшествия

Исследователь отметил, что через какое-то время вирус эволюционирует и его характеристики станут иными. По мнению ученого, новый коронавирус, выявленный в Пекине, имеет повышенную способность заражать.  При этом он заметил, что в Пекине сейчас жаркое лето, что не способствует распространению вируса.

 

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