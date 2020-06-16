Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 01:09
Следственный комитет отрицает известия о гибели мужчины, стрелявшего по полицейским в Москве.
Как сообщает РИА Новости, стрелявший пребывает в больнице.
15 июня сотрудники полиции остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент в них начал стрелять некто из травматического оружия. Полицейским пришлось стрелять в ответ, дабы обезвредить его.
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