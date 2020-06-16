Следственный комитет отрицает известия о гибели мужчины, стрелявшего по полицейским в Москве.

15 июня сотрудники полиции остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте. В этот момент в них начал стрелять некто из травматического оружия. Полицейским пришлось стрелять в ответ, дабы обезвредить его.