Россиянину продали санитайзер под видом воды

В Санкт-Петербурге мужчине продали бутылку с санитайзером под видом воды. Об этом рассказывает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщил мужчина, он приобрел бутылку воды в местной «Пятерочке» для своей двухлетней дочки. Когда девочка сделала глоток, она сразу же выплюнула жидкость и сказала, что «водичка горячая». После этого содержимое бутылки начала пробовать мать девочки. Она описала вкус "воды" обжигающим и душистым. Было ясно, что жидкость содержит спирт, но не было понятно, что именно находится в бутылке.

Они обратились за разъяснениями в магазин. Выяснилось, что работники супермаркета случайно оставили на полке с товарами для детей 2 бутылки с антисептическим средством, которым пользовались продавцы.

В пресс-службе «Пятерочки» отметили, что причиной подобного стала халатность со стороны директора и администратора супермаркета. Они сообщили, что данные сотрудники будут уволены.