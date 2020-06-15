ЗАМАНА - Россиянину продали санитайзер под видом воды

Россиянину продали санитайзер под видом воды

Автор
15 июня, 2020. Понедельник 17:49
Россиянину продали санитайзер под видом воды

В Санкт-Петербурге мужчине продали бутылку с санитайзером под видом воды. Об этом рассказывает радиостанция «Говорит Москва».

Россиянину продали санитайзер под видом воды
Происшествия

Как сообщил мужчина, он приобрел бутылку воды в местной «Пятерочке» для своей двухлетней дочки. Когда девочка сделала глоток, она сразу же выплюнула жидкость и сказала, что «водичка горячая». После этого содержимое бутылки начала пробовать мать девочки. Она описала вкус "воды" обжигающим и душистым. Было ясно, что жидкость содержит спирт, но не было понятно, что именно находится в бутылке.

Они обратились за разъяснениями в магазин. Выяснилось, что работники супермаркета случайно оставили на полке с товарами для детей 2 бутылки с антисептическим средством, которым пользовались продавцы.

В пресс-службе «Пятерочки» отметили, что причиной подобного стала халатность со стороны директора и администратора супермаркета. Они сообщили, что данные сотрудники будут уволены.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top