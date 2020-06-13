Как сообщают, инцидент случился на улице Северо-Западная. В результате один человек скончался, еще 3 ранены. Сведения подтверждает источник РИА Новости в МЧС. Пресс-служба МЧС РФ заявила о четырех пострадавших.
Сжиженный газ взорвался в российском хранилище
- Автор Мадина
- 13 июня, 2020. Суббота 02:37
В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ, пишет "Лента.ру".
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