ЗАМАНА - Сжиженный газ взорвался в российском хранилище

Сжиженный газ взорвался в российском хранилище

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13 июня, 2020. Суббота 02:37
Сжиженный газ взорвался в российском хранилище

В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ, пишет "Лента.ру".

Сжиженный газ взорвался в российском хранилище
Происшествия

Как сообщают, инцидент случился на улице Северо-Западная. В результате один человек скончался, еще 3 ранены. Сведения подтверждает источник РИА Новости в МЧС. Пресс-служба МЧС РФ заявила о четырех пострадавших.

 

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