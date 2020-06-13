У всех погибших была диагностирована пневмония и подтвержден анализ на коронавирус.
Общее количество погибших в Москве достигло 3231 человек.
В столице России за сутки скончались 44 человека с коронавирусом. Об этом в Telegram заявил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением эпидемии.
У всех погибших была диагностирована пневмония и подтвержден анализ на коронавирус.
Общее количество погибших в Москве достигло 3231 человек.
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