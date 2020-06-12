«Установлено, что 7 июня 2020 года в своей квартире в Дербенте найдено тело 68-летней женщины. В процессе осмотра места происшествия нашли и изъяли следы пальцев рук, по итогам исследования которых экспертами установлено их совпадение с оттисками пальцев руки на дактилокарте 43-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за кражи», – отметил источник.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд принял решение заключить его под стражу.
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