Житель Дагестана подозревается в убийстве пожилой женщины

Следственные органы в РД занимаются расследованием уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство) уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по РД.

«Установлено, что 7 июня 2020 года в своей квартире в Дербенте найдено тело 68-летней женщины. В процессе осмотра места происшествия нашли и изъяли следы пальцев рук, по итогам исследования которых экспертами установлено их совпадение с оттисками пальцев руки на дактилокарте 43-летнего местного жителя, который ранее неоднократно был судим за кражи», – отметил источник.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд принял решение заключить его под стражу.

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