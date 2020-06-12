Самолет «Бекас» упал в 20:04 по местному времени. Пилот скончался. Сообщают, что падая самолет нарушил линии электропередач.
В России разбился легкомоторный самолет
- Автор Мадина
- 12 июня, 2020. Пятница 01:00
Легкомоторный самолет упал рядом с селом Сасыкино Рязанской области, сообщает "Лента.ру".
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