Документы изымаются для проверки сведений о незаконном начислении денег на потребителей.
Как сообщают, уголовное дело еще не начато
Силовики изымают документы в энергосбытовой организации, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на источник в полиции.
Документы изымаются для проверки сведений о незаконном начислении денег на потребителей.
Как сообщают, уголовное дело еще не начато
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