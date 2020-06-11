Стало известно о попытке суицида Ефремова

Сообщают, что накануне семья артиста заметила у него на шее багровую борозду, которая указывает на попытку повеситься. Актеру вызвали психологов. Родственники утверждали, что Ефремов был в бессознательном состоянии. Когда актер пришел в себя, то заявил, что не помнит, откуда появились такие следы на шее.