Сообщают, что накануне семья артиста заметила у него на шее багровую борозду, которая указывает на попытку повеситься. Актеру вызвали психологов. Родственники утверждали, что Ефремов был в бессознательном состоянии. Когда актер пришел в себя, то заявил, что не помнит, откуда появились такие следы на шее.
Стало известно о попытке суицида Ефремова
- Автор Мадина
- 11 июня, 2020. Четверг 01:00
Родные Михаила Ефремова сообщают о попытке суицида артиста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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