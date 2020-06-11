ЗАМАНА - Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида Ефремова

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11 июня, 2020. Четверг 01:00
Стало известно о попытке суицида Ефремова

Родные Михаила Ефремова сообщают о попытке суицида артиста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Стало известно о попытке суицида Ефремова
Происшествия

Сообщают, что накануне семья артиста заметила у него на шее багровую борозду, которая указывает на попытку повеситься. Актеру вызвали психологов. Родственники утверждали, что Ефремов был в бессознательном состоянии. Когда актер пришел в себя, то заявил, что не помнит, откуда появились такие следы на шее.

 

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взяты из открытых источников
 

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