В отношении актера начато уголовное дело по статье о нарушении ПДД, процесс расследования продолжается, уточнили в МВД.
Михаила Ефремова задержали
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 19:15
Артист Михаил Ефремов, виновный в смертельном ДТП на Садовом кольце, арестован, пишут на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
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