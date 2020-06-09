ЗАМАНА - Ефремов не явился на допрос к следователю

Ефремов не явился на допрос к следователю

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09 июня, 2020. Вторник 14:03
Ефремов не явился на допрос к следователю

Артист Михаил Ефремов не пришел в отдел МВД на допрос, планируемый в 11 утра. Об этом во вторник, 9 июня, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Ефремов не явился на допрос к следователю
Происшествия

После аварии на Смоленской площади актера выпустили под подписку о невыезде. В 11 утра он обязался явиться на допрос к следователю, но в отдел так и не пришел.
Когда к нему домой приехала полиция, он отказался выходить, заявляя, что ему плохо. Актеру вызвали скорую. 

 

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