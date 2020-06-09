Ефремов не явился на допрос к следователю

Артист Михаил Ефремов не пришел в отдел МВД на допрос, планируемый в 11 утра. Об этом во вторник, 9 июня, пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

После аварии на Смоленской площади актера выпустили под подписку о невыезде. В 11 утра он обязался явиться на допрос к следователю, но в отдел так и не пришел.

Когда к нему домой приехала полиция, он отказался выходить, заявляя, что ему плохо. Актеру вызвали скорую.