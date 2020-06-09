Троих дагестанцев обвиняют в распространении фейковых сведений, касающихся коронавирусной эпидемии. Против них СУ СК РФ по Дагестану открыло дело.

Как сообщают, в апреле 2020 года эти граждане через WhatsApp распространили ложные сведения о причастности государственных структур к гибели людей и падежу домашней птицы в Карабудахкентском районе и Буйнакске.

Обвиняемые в своих рассылках уверяли, что с вертолетов органами государственной власти производилось распыление коронавируса над городами и селами.

Если вина будет доказана, интернет-паникеров оштрафуют на 300-700 тысяч рублей, а в худшем случае они получат срок до 3 лет.