ЗАМАНА - В Дагестане возбудили 3 уголовных дела за фейки о коронавирусе

В Дагестане возбудили 3 уголовных дела за фейки о коронавирусе

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09 июня, 2020. Вторник 08:17
В Дагестане возбудили 3 уголовных дела за фейки о коронавирусе

Троих дагестанцев обвиняют в распространении фейковых сведений, касающихся коронавирусной эпидемии. Против них СУ СК РФ по Дагестану открыло дело.

В Дагестане возбудили 3 уголовных дела за фейки о коронавирусе
Происшествия

Как сообщают, в апреле 2020 года эти граждане через WhatsApp распространили ложные сведения о причастности государственных структур к гибели людей и падежу домашней птицы в Карабудахкентском районе и Буйнакске.

Обвиняемые в своих рассылках уверяли, что с вертолетов органами государственной власти производилось распыление коронавируса над городами и селами.

Если вина будет доказана, интернет-паникеров оштрафуют на 300-700 тысяч рублей, а в худшем случае они получат срок до 3 лет.

 

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