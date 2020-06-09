ЗАМАНА - В Махачкале произошло возгорание дома

В Махачкале произошло возгорание дома

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09 июня, 2020. Вторник 00:41
В Махачкале произошло возгорание дома
Обширный пожар разгорелся на 13-м этаже строящегося дома по ул. Генерала Омарова дагестанской столицы.
В Махачкале произошло возгорание дома
Происшествия
Согласно данным МЧС к ликвидации пожара привлекли группировку сил и средств в количестве 55 человек и 13 единиц техники. В соответствии с предварительной информацией общая площадь пожара составляет примерно 500 кв м.
Вследствие пожара жертв и пострадавших не оказалось, угрозы распространения огня отсутствует. Пожар локализован, была проведена деятельность по тушению.

 

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