В Махачкале произошло возгорание дома
- Автор Габи
- 09 июня, 2020. Вторник 00:41
Обширный пожар разгорелся на 13-м этаже строящегося дома по ул. Генерала Омарова дагестанской столицы.
Согласно данным МЧС к ликвидации пожара привлекли группировку сил и средств в количестве 55 человек и 13 единиц техники. В соответствии с предварительной информацией общая площадь пожара составляет примерно 500 кв м.
Вследствие пожара жертв и пострадавших не оказалось, угрозы распространения огня отсутствует. Пожар локализован, была проведена деятельность по тушению.
Вследствие пожара жертв и пострадавших не оказалось, угрозы распространения огня отсутствует. Пожар локализован, была проведена деятельность по тушению.
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