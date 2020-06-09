В Махачкале произошло возгорание дома

Обширный пожар разгорелся на 13-м этаже строящегося дома по ул. Генерала Омарова дагестанской столицы.

Согласно данным МЧС к ликвидации пожара привлекли группировку сил и средств в количестве 55 человек и 13 единиц техники. В соответствии с предварительной информацией общая площадь пожара составляет примерно 500 кв м.

Вследствие пожара жертв и пострадавших не оказалось, угрозы распространения огня отсутствует. Пожар локализован, была проведена деятельность по тушению.