Об этом в понедельник, 8 июня, пишет Sky News Arabia, ссылаясь на информацию от иракских служб безопасности.
Сведения о том, сколько пассажиров было на борту самолета, и о его грузе пока не поступили.
Военно-транспортный cамолет С-130, предположительно принадлежащий ВВС США, упал при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке.
Об этом в понедельник, 8 июня, пишет Sky News Arabia, ссылаясь на информацию от иракских служб безопасности.
Сведения о том, сколько пассажиров было на борту самолета, и о его грузе пока не поступили.
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