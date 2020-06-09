ЗАМАНА - Самолет ВВС США разбился в Ираке

Самолет ВВС США разбился в Ираке

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09 июня, 2020. Вторник 01:00
Самолет ВВС США разбился в Ираке

Военно-транспортный cамолет С-130, предположительно принадлежащий ВВС США, упал при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке.

Самолет ВВС США разбился в Ираке
Происшествия

Об этом в понедельник, 8 июня, пишет Sky News Arabia, ссылаясь на информацию от иракских служб безопасности.

Сведения о том, сколько пассажиров было на борту самолета, и о его грузе пока не поступили.

 

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