ЗАМАНА - Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки

Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки

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07 июня, 2020. Воскресенье 00:49
Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки

Московские спасатели достали из Москвы-реки женщину, прыгнувшую с Садовнического моста. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС.

Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки
Происшествия

Сообщают, что москвичку удалось откачать. Она находится под наблюдением врачей.

 

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