Сообщают, что москвичку удалось откачать. Она находится под наблюдением врачей.
Прыгнувшую с моста москвичку достали из Москвы-реки
- Автор Мадина
- 07 июня, 2020. Воскресенье 00:49
Московские спасатели достали из Москвы-реки женщину, прыгнувшую с Садовнического моста. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС.
Последнее от Мадина
- 434 ополченца Дагестана признаны ветеранами боевых действий
- В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
- Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
- Вероятность столкновения Земли с астероидом оценил «Роскосмос»
- Владимир Васильев и Тимур Иванов ознакомились с ходом работ на строительной площадке медицинского центра в Дербенте