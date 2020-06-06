В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
- Автор Мадина
- 06 июня, 2020. Суббота 10:40
Неизвестные преступники стреляли в двух жителей Кизляра, пишет РИА Новости, ссылаясь на МВД по Дагестану.
Как сообщают, стрельба случилась в пятницу вечером примерно в 21.30. Мужчин госпитализировали, стрелявших разыскивают.
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