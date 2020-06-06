В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента проводится обыск

На бывшего директора музея-заповедника было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Отметим, что данная информация не получила официального подтверждения. Источник в силовых структурах проинформировал, что задержаний пока не производилось. Подробнее читайте в ТАСС.