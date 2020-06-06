ЗАМАНА - В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента проводится обыск

В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента проводится обыск

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06 июня, 2020. Суббота 00:01
В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента проводится обыск

Силовиками проводятся обыскные мероприятия в доме бывшего директора Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Али Ибрагимова. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах РД.

В доме бывшего директора музея-заповедника Дербента проводится обыск
Происшествия

На бывшего директора музея-заповедника было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Отметим, что данная информация не получила официального подтверждения. Источник в силовых структурах проинформировал, что задержаний пока не производилось. Подробнее читайте в ТАСС.

 

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