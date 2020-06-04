ЗАМАНА - В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

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04 июня, 2020. Четверг 08:26
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики

Афроамериканец Джордж Флойд, который скончался после грубого ареста полицейскими, был болен коронавирусом. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия, осуществленного судмедэкспертами округа Хеннепин.

В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики
Происшествия

В официальном заключении судмедэксперты написали, что, вероятнее всего, коронавирус протекал у Флойда бессимптомно.  Они также выявили, что в организме мужчины, предположительно, были такие наркотики, как каннабиноиды, амфетамин и фентанил.

 

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