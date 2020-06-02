Как сообщают, 30 мая примерно в 21:30 мин на территории радиотелевизионного передающего центра в Буйнакске, случилась драка между арестованным и его 42-летним знакомым, которые распивали алкоголь.
Обвиняемый нанес не меньше 2-х ударов ногами и руками по голове и телу погибшего. От полученных телесных травм он погиб на месте.
Уголовное дело начато по ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК России.
Обвиняемый арестован, заявляют в пресс-службе СКР РД.