ЗАМАНА - Житель Буйнакска до смерти избил знакомого

Житель Буйнакска до смерти избил знакомого

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02 июня, 2020. Вторник 08:12
Житель Буйнакска до смерти избил знакомого

Сотрудники полиции арестовали 33-летнего мужчину из Буйнакска за то, что он до смерти покалечил своего знакомого. По этому инциденту открыто уголовное дело, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу управления СКР по Дагестану.

Житель Буйнакска до смерти избил знакомого
Происшествия

Как сообщают, 30 мая примерно в 21:30 мин на территории радиотелевизионного передающего центра в Буйнакске, случилась драка между арестованным и его 42-летним знакомым, которые распивали алкоголь.

Обвиняемый нанес не меньше 2-х ударов ногами и руками по голове и телу погибшего. От полученных телесных травм он погиб на месте.

Уголовное дело начато по ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) УК России.  

Обвиняемый арестован, заявляют в пресс-службе СКР РД.

 

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