В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

В Крыму обнаружили тело разыскиваемой девочки 6 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного следственного управления СК России по субъекту.

Тело ребенка было найдено поисковыми отрядами в Северо-Крымском канале. В начале были найдены детские кроссовки, которые лежали на водорослях. Через 20 минут в канале обнаружили и тело. Сообщают, что в канале сильное течение, холодная вода и глубина примерно 1,5 метров.