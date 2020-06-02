Тело ребенка было найдено поисковыми отрядами в Северо-Крымском канале. В начале были найдены детские кроссовки, которые лежали на водорослях. Через 20 минут в канале обнаружили и тело. Сообщают, что в канале сильное течение, холодная вода и глубина примерно 1,5 метров.
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 01:00
В Крыму обнаружили тело разыскиваемой девочки 6 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного следственного управления СК России по субъекту.
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